Pentium Gold G6400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.