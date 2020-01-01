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Intel Pentium Gold G6400

Intel Pentium Gold G6400

Pentium Gold G6400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 4000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 610, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Gold G6400 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
409
Passmark CPU (одноядерный)
2492
Passmark CPU (многоядерный)
4235
Geekbench 5 (одноядерный)
1008
Geekbench 5 (многоядерный)
2276

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Gold G6400

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 64 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели G6400
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 610

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 4 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 40x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 3
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6400
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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