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Intel Pentium Gold G6500

Intel Pentium Gold G6500

Pentium Gold G6500 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1200, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 4100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD 630, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Gold G6500 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
432
Passmark CPU (одноядерный)
2584
Passmark CPU (многоядерный)
4267
Geekbench 5 (одноядерный)
1071
Geekbench 5 (многоядерный)
2345

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Gold G6500

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 1 мая 2020
Цена в момент релиза 75 долларов
Тип Десктопный
Кодовое имя Comet Lake
Номер модели G6500
Сокет BGA-1200
Интегрированная графика Intel UHD 630

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 4.1 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 41x
Скорость шины 8 ГТ/c
Кэш 1-го уровня 64КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 256КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 58 Вт
Критическая температура 100°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2666
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 3
Макс. пропускная способность 41.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G6500
Версия PCI Express 3.0
Макс. PCI Express линий 16

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