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Intel Pentium Gold G7400

Intel Pentium Gold G7400

Pentium Gold G7400 - десктопный процессор от компании Intel для сокета LGA-1700, который имеет 2 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 3700 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 710, а размер кэша 3-го уровня составляет 6 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Gold G7400 в популярных бенчмарках
Cinebench R23 (одноядерный)
1386
Cinebench R23 (многоядерный)
3787
Geekbench 5 (одноядерный)
1370
Geekbench 5 (многоядерный)
2943

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Gold G7400

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 января 2022
Тип Десктопный
Архитектура набора команд x86-64
Кодовое имя Alder Lake-S
Номер модели G7400
Сокет LGA-1700
Интегрированная графика UHD Graphics 710

Производительность

Количество ядер 2
Количество потоков 4
Частота 3.7 ГГц
Частота шины 100 МГц
Множитель 37x
Кэш 1-го уровня 80КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 1280КБ (на ядро)
Кэш 3-го уровня 6МБ (общий)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 10 нанометров
Энергопотребление (TDP) 46 Вт
Критическая температура 100°C

iGPU

Интегрированная графика Intel UHD Graphics 710
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1350 МГц
Шейдерные блоки 128
TMUs 8
ROPs 8
Вычислительные блоки 16
TGP 15 Вт
iGPU FLOPS
0.36 терафлопс

Поддержка памяти

Тип памяти DDR5-4800, DDR4-3200
Макс. размер 128 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 76.8 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Gold G7400
Версия PCI Express 5.0
Макс. PCI Express линий 20

Конкуренты

1. Pentium Gold G7400 или Ryzen 3 3200G
2. Pentium Gold G7400 или Core i3 10100
3. Pentium Gold G7400 или Pentium Gold G6400
4. Pentium Gold G7400 или Core i3 12100
5. Pentium Gold G7400 или Celeron G6900

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