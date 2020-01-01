Intel Pentium N3700
Pentium N3700 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1170, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику ntel HD Graphics.
Тесты в бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
646
Passmark CPU (многоядерный)
1308
Geekbench 5 (одноядерный)
225
Geekbench 5 (многоядерный)
749
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 марта 2015
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Braswell
|Номер модели
|N3700
|Сокет
|BGA-1170
|Интегрированная графика
|ntel HD Graphics
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.6 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|Критическая температура
|90°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1600
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|25.6 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N3700
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|4