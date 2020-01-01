Главная > Pentium N3700: тесты в бенчмарках и характеристики

Intel Pentium N3700

Intel Pentium N3700

Pentium N3700 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1170, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику ntel HD Graphics.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium N3700 в популярных бенчмарках
Passmark CPU (одноядерный)
646
Passmark CPU (многоядерный)
1308
Geekbench 5 (одноядерный)
225
Geekbench 5 (многоядерный)
749

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium N3700

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 марта 2015
Цена в момент релиза 161 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Braswell
Номер модели N3700
Сокет BGA-1170
Интегрированная графика ntel HD Graphics

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 1.6 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N3700
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 4

Конкуренты

Комментарии

Остались какие-то вопросы по Pentium N3700? Пожалуйста, пишите их в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях