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Intel Pentium N3710

Intel Pentium N3710

Pentium N3710 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1170, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1600 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику HD Graphics 405.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium N3710 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
73
Cinebench R20 (многоядерный)
236
Passmark CPU (одноядерный)
711
Passmark CPU (многоядерный)
1388
Geekbench 5 (одноядерный)
225
Geekbench 5 (многоядерный)
730

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium N3710

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 10 января 2016
Цена в момент релиза 161 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Braswell
Номер модели N3710
Сокет BGA-1170
Интегрированная графика HD Graphics 405

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 1.6 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6.5 Вт
Критическая температура 90°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1600
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 25.6 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N3710
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 4

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