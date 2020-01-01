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Intel Pentium N4200

Intel Pentium N4200

Pentium N4200 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 505.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium N4200 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
111
Cinebench R20 (многоядерный)
371
Passmark CPU (одноядерный)
844
Passmark CPU (многоядерный)
2090
Geekbench 5 (одноядерный)
305
Geekbench 5 (многоядерный)
1026

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium N4200

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 30 августа 2016
Цена в момент релиза 161 долларов
Тип Для ноутбука
Кодовое имя Apollo Lake
Номер модели N4200
Сокет BGA-1296
Интегрированная графика Intel HD Graphics 505

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 1.1 ГГц
Кэш 1-го уровня 96КБ (на ядро)
Кэш 2-го уровня 2МБ (на ядро)
Разблокированный множитель Нет

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 6 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Макс. пропускная способность 38.4 ГБ/c
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium N4200
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6

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