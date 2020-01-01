Intel Pentium N4200
Pentium N4200 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1296, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel HD Graphics 505.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
111
Cinebench R20 (многоядерный)
371
Passmark CPU (одноядерный)
844
Passmark CPU (многоядерный)
2090
Geekbench 5 (одноядерный)
305
Geekbench 5 (многоядерный)
1026
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|30 августа 2016
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Apollo Lake
|Номер модели
|N4200
|Сокет
|BGA-1296
|Интегрированная графика
|Intel HD Graphics 505
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|2МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR3L-1866, LPDDR3-1866, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Макс. пропускная способность
|38.4 ГБ/c
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium N4200
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6