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Intel Pentium Silver J5040

Intel Pentium Silver J5040

Pentium Silver J5040 - десктопный процессор от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 2000 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 605, а размер кэша 3-го уровня составляет 4 МБ.

Тесты в бенчмарках

Тестироване производительности Intel Pentium Silver J5040 в популярных бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
215
Cinebench R20 (многоядерный)
741
Passmark CPU (одноядерный)
1443
Passmark CPU (многоядерный)
3647
Geekbench 5 (одноядерный)
336
Geekbench 5 (многоядерный)
1022

Технические характеристики

Подробные технические характеристики процессора Pentium Silver J5040

Общая информация

Производитель Intel
Дата выхода 4 ноября 2019
Тип Десктопный
Кодовое имя Gemini Lake Refresh
Номер модели J5040
Сокет BGA-1090
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 605

Производительность

Количество ядер 4
Количество потоков 4
Частота 2 ГГц
Кэш 3-го уровня 4МБ (общий)

Энергопотребление

Техпроцесс 14 нанометров
Энергопотребление (TDP) 10 Вт
Критическая температура 105°C

Поддержка памяти

Тип памяти DDR4-2400, LPDDR4-2400
Макс. размер 8 ГБ
Количество каналов 2
Поддержка ECC Нет

Другое

Официальный сайт Сайт Intel Pentium Silver J5040
Версия PCI Express 2.0
Макс. PCI Express линий 6
Набор инструкций SSE4.2

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Комментарии

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