Intel Pentium Silver N5000
Pentium Silver N5000 - процессор для ноутбуков от компании Intel для сокета BGA-1090, который имеет 4 ядра и 4 потока. Его базовая частота – 1100 МГц. Данный чип имеет интегрированную графику Intel UHD Graphics 605.
Тесты в бенчмарках
Cinebench R20 (одноядерный)
170
Cinebench R20 (многоядерный)
479
Passmark CPU (одноядерный)
1141
Passmark CPU (многоядерный)
2582
Geekbench 5 (одноядерный)
444
Geekbench 5 (многоядерный)
1291
Технические характеристики
Общая информация
|Производитель
|Intel
|Дата выхода
|11 декабря 2017
|Цена в момент релиза
|161 долларов
|Тип
|Для ноутбука
|Кодовое имя
|Gemini Lake
|Номер модели
|N5000
|Сокет
|BGA-1090
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 605
Производительность
|Количество ядер
|4
|Количество потоков
|4
|Частота
|1.1 ГГц
|Кэш 1-го уровня
|96КБ (на ядро)
|Кэш 2-го уровня
|4МБ (на ядро)
|Разблокированный множитель
|Нет
Энергопотребление
|Техпроцесс
|14 нанометров
|Энергопотребление (TDP)
|6 Вт
|Критическая температура
|105°C
Поддержка памяти
|Тип памяти
|DDR4-2400, LPDDR4-2400
|Макс. размер
|8 ГБ
|Количество каналов
|2
|Поддержка ECC
|Нет
Другое
|Официальный сайт
|Сайт Intel Pentium Silver N5000
|Версия PCI Express
|2.0
|Макс. PCI Express линий
|6
|Набор инструкций
|SSE4.2
Конкуренты
- AMD Ryzen 3 3200U или Intel Pentium Silver N5000
- Intel Pentium Gold 5405U или Silver N5000
- AMD Ryzen 3 2200U или Intel Pentium Silver N5000
- Intel Core i3 5005U или Pentium Silver N5000
- Intel Core i3 6006U или Pentium Silver N5000
- Intel Core i3 7020U или Pentium Silver N5000
- Intel Pentium Gold 4417U или Silver N5000
- Intel Core i3 8130U или Pentium Silver N5000
- Intel Pentium N4200 или Silver N5000
- Intel Celeron N4000 или Pentium Silver N5000
- Intel Core i3 1005G1 или Pentium Silver N5000