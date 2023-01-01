Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N6000 - AMD Ryzen 3 7320U AMD Ryzen 5 7520U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-35) Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P) На 485% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4157 vs 711 баллов

На 485% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4157 vs 711 баллов Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента) Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)

Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг) Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.9 кг 1.78 кг Размеры 363.4 x 238.4 x 19.9 мм 362.9 x 237.5 x 18.9 мм Площадь 866 см2 862 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~77.9% Боковые рамки 9 мм 8.8 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 260:1 - Цветовой охват sRGB 50% 51% Время отклика 11 мс - Максимальная яркость Aspire 3 (A315-35) 250 нит Aspire 3 (A315-24P) 250 нит

Батарея Ёмкость 37 Вт*ч 40 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Нет USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Radeon 610M TGP 6 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 350 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1900 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 0.49 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.5 Гбит/с Шейдерные блоки 256 128 Блоки текстурирования (TMUs) 16 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4 Производительность GPU Aspire 3 (A315-35) 0.24 терафлопс Aspire 3 (A315-24P) +104% 0.49 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 5500 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v6 Bluetooth v5 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.