Acer Aspire 3 (A315-35) против Aspire 3 (A315-24P)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-35)
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-24P)
- На 485% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4157 vs 711 баллов
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Немного легче – весит на 120 граммов меньше (1.78 и 1.9 кг)
- Видеокарта показывает в среднем на 57-78% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.9 кг
|1.78 кг
|Размеры
|363.4 x 238.4 x 19.9 мм
|362.9 x 237.5 x 18.9 мм
|Площадь
|866 см2
|862 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77.5%
|~77.9%
|Боковые рамки
|9 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серебристый
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|260:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|50%
|51%
|Время отклика
|11 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Нет
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|2.4 ГГц
|Частота в режиме Boost
|-
|4.1 ГГц
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|2
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Radeon 610M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Aspire 3 (A315-24P) +80%
1016
Geekbench 5 (многоядерный)
1063
Aspire 3 (A315-24P) +226%
3470
Cinebench R23 (одноядерный)
Aspire 3 (A315-24P) +136%
1051
Cinebench R23 (многоядерный)
Aspire 3 (A315-24P) +485%
4157
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|6 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|1500 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1900 МГц
|FLOPS
|0.24 терафлопс
|0.49 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|LPDDR5
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|5.5 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|128
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|8
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|4
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|5500 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|1
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|Нет
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Нет
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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