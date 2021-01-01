Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58) На 261% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2584 vs 715 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 138-188% больше FPS в играх

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.8 и 1.9 кг)

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.8 кг 1.9 кг Размеры 363.4 x 238.4 x 19.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 866 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~77.5% Боковые рамки 9 мм 9 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Aspire 3 (A315-58) 300 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 36 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 15 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 750 МГц FLOPS 0.84 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерных блоков 384 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Aspire 3 (A315-58) +250% 0.84 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C Нет Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.