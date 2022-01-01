Acer Aspire 5 (A515-45) против Aspire 5 (A514-54)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45)
- На 95% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4741 vs 2432 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-54)
- Легче – весит на 350 граммов меньше (1.45 и 1.8 кг)
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (731 и 910 см2)
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.8 кг
|1.45 кг
|Размеры
|363.4 x 250.5 x 17.95 мм
|328 x 223 x 17.9 мм
|Площадь
|910 см2
|731 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.7%
|~73.8%
|Боковые рамки
|9 мм
|9.1 мм
|Цвета
|Черный, Серебристый
|Серебристый, Серий, Синий, Розовый
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
|Уровень шума
|38.6 дБ
|39 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|157 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Глянцевый
|Контрастность
|1908:1
|1060:1
|Цветовой охват sRGB
|57.3%
|57.1%
|Охват Adobe RGB
|39.3%
|39.6%
|Охват DCI-P3
|38%
|40.7%
|Время отклика
|32 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|1.7-3.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|4.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Intel Iris Xe Graphics G4
|Техпроцесс
|7 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1067
Aspire 5 (A514-54) +13%
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-45) +48%
3664
2476
Cinebench R23 (одноядерный)
1151
Aspire 5 (A514-54) +16%
1337
Cinebench R23 (многоядерный)
Aspire 5 (A515-45) +95%
4741
2432
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|-
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|12 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|-
|FLOPS
|-
|2.822 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|2 ГБ
|Тип памяти
|DDR4
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|64 бит
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|~8-10 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|896
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|56
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|32
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|70.4 дБ
|-
|Микрофонов
|-
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|-
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Размер
|10.5 x 8.0 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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