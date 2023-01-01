Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - AMD Ryzen 3 7330U AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-48) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента) Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг)

Немного легче – весит на 180 граммов меньше (1.6 и 1.78 кг) Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (50 и 43 Вт*ч)

Комплектуется на 7 Вт*ч большей батареей (50 и 43 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-59) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5735 vs 4333 баллов

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5735 vs 4333 баллов Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 8 ГБ) и SSD На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.78 кг Размеры 362.9 x 239.6 x 17.9 мм 362.9 x 241.3 x 19.9 мм Площадь 870 см2 876 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~76.6% Боковые рамки 8.8 мм 8.8 мм Цвета Серый Серебристый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Пластик Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность - 1620:1 Цветовой охват sRGB - 56% Время отклика - 24 мс Максимальная яркость Aspire 5 (A515-48) 250 нит Aspire 3 (A315-59) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 50 Вт*ч 43 Вт*ч Время полной зарядки 1:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 265 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon Graphics (Ryzen 7000) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 6 нм 10 нм Частота GPU 1500 МГц 300 МГц Boost частота GPU 2200 МГц 1400 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 448 512 Блоки текстурирования (TMUs) 8 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 4 16 Производительность GPU Aspire 5 (A515-48) 1.43 терафлопс Aspire 3 (A315-59) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 8 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Опционально Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.