Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Графика - GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB 16GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) Видеокарта показывает в среднем на 376-512% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 269% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2636 vs 715 баллов

Комплектуется на 13.2 Вт*ч большей батареей (50.2 и 37 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.9 и 2.6 кг)

Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (866 и 1064 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.6 кг 1.9 кг Размеры 403.5 x 263.7 x 19.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 1064 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.5% ~77.5% Боковые рамки 10.3 мм 9 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 45 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 892:1 - Цветовой охват sRGB 59% - Охват Adobe RGB 38% - Время отклика 11 мс - Максимальная яркость Aspire 5 (A517-52) 300 нит Aspire 1 (A115-32) н/д

Батарея Ёмкость 50.2 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 307 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX350 GeForce MX450 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP - 6 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 1354 МГц 350 МГц Boost частота GPU 1468 МГц 750 МГц FLOPS 1.879 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR5 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~7 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерных блоков 640 256 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Aspire 5 (A517-52) +683% 1.879 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2933 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 128GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да - Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Аудиочип Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP - Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 67.5 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.5 x 8.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.