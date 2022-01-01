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Acer Aspire 5 (A517-53) против Aspire 5 (A517-52)

49 из 100
Acer Aspire 5 (A517-53)
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A517-52)
Acer Aspire 5 (A517-53)
Acer Aspire 5 (A517-52)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Aspire 5 (A517-53) и Aspire 5 (A517-52) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-53)
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.2 и 2.6 кг)
  • На 96% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5170 vs 2636 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 24-33% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aspire 5 (A517-53)
vs
Aspire 5 (A517-52)

Корпус

Вес 2.2 кг 2.6 кг
Размеры 402.1 x 257.8 x 19.9 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм
Площадь 1037 см2 1064 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.6% ~77.5%
Боковые рамки 9.6 мм 10.3 мм
Цвета Серий Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 140° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 892:1
Цветовой охват sRGB - 59%
Охват Adobe RGB - 38%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость
Aspire 5 (A517-53)
300 нит
Aspire 5 (A517-52)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 307 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 10 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 1065 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1320 МГц 1468 МГц
FLOPS 2.703 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 64 бит 64 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 640
Блоки текстурирования (TMUs) 32 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 16
Производительность GPU
Aspire 5 (A517-53) +44%
2.703 терафлопс
Aspire 5 (A517-52)
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 67.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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