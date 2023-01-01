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Acer Aspire 5 Spin 14 против Aspire 5 (A515-58)

52 из 100
Acer Aspire 5 Spin 14
VS
51 из 100
Acer Aspire 5 (A515-58)
Acer Aspire 5 Spin 14
Acer Aspire 5 (A515-58)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Aspire 5 Spin 14 и Aspire 5 (A515-58) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Aspire 5 Spin 14
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (718 и 862 см2)
  • Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aspire 5 Spin 14
vs
Aspire 5 (A515-58)

Корпус

Вес 1.6 кг 1.8 кг
Размеры 318.2 x 225.6 x 17.99 мм 362.9 x 237.5 x 17.9 мм
Площадь 718 см2 862 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~77.9%
Боковые рамки 8.3 мм 8.8 мм
Цвета Серый Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Трансформер Да Нет
Угол открытия экрана 360° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 45.4 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 922:1 -
Цветовой охват sRGB 57.4% -
Охват Adobe RGB 39.8% -
Охват DCI-P3 38.5% -
Время отклика 24 мс -
Максимальная яркость
Aspire 5 Spin 14
250 нит
Aspire 5 (A515-58)
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 343 грамма 264 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.6 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Скорость памяти 6.4 Гбит/с 6.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Aspire 5 Spin 14
1.41 терафлопс
Aspire 5 (A515-58)
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 6400 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81.5 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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