Acer Aspire 5 Spin 14 против Aspire 5 (A515-58)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Aspire 5 Spin 14
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.6 и 1.8 кг)
- Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
- Сенсорный экран
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (718 и 862 см2)
- Имеет на 15% более четкий дисплей – 162 против 141 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.6 кг
|1.8 кг
|Размеры
|318.2 x 225.6 x 17.99 мм
|362.9 x 237.5 x 17.9 мм
|Площадь
|718 см2
|862 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|~77.9%
|Боковые рамки
|8.3 мм
|8.8 мм
|Цвета
|Серый
|Серый
|Материал
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|2
|Уровень шума
|45.4 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|162 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1200 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|922:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|57.4%
|-
|Охват Adobe RGB
|39.8%
|-
|Охват DCI-P3
|38.5%
|-
|Время отклика
|24 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|343 грамма
|264 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.3 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|10 (2P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|12
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1686
1717
Geekbench 5 (многоядерный)
7418
7640
Cinebench R23 (одноядерный)
1697
1726
Cinebench R23 (многоядерный)
7335
7489
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Скорость памяти
|6.4 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|640
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|40
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|20
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|6400 МГц
|6400 МГц
|Тип
|LPDDR5
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|81.5 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1920 x 1080
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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