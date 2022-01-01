Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика GeForce GTX 1650 Mobile 4GB - GeForce MX350 GeForce MX450 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-42G) На 174% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7229 vs 2636 баллов

Существенно легче – весит на 450 граммов меньше (2.15 и 2.6 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (830 и 1064 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-52) На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.15 кг 2.6 кг Размеры 363.2 x 228.6 x 22.8 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм Площадь 830 см2 1064 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.8% ~77.5% Боковые рамки 8.9 мм 10.3 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 45 дБ 45 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1007:1 892:1 Цветовой охват sRGB 54.2% 59% Охват Adobe RGB 37.3% 38% Охват DCI-P3 36.1% - Время отклика 36 мс 11 мс Максимальная яркость Aspire 7 (A715-42G) 250 нит Aspire 5 (A517-52) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 48 Вт*ч 50.2 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 460 граммов 307 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce MX350 GeForce MX450 Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU 1380 МГц 1354 МГц Boost частота GPU 1560 МГц 1468 МГц FLOPS 3.195 терафлопс 1.879 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR5 Ширина шины 128 бит 64 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~7 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 640 Блоки текстурирования (TMUs) 64 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 16 Производительность GPU Aspire 7 (A715-42G) +70% 3.195 терафлопс Aspire 5 (A517-52) 1.879 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 67.9 дБ 67.5 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.2 мм - Тачпад Размер 11.0 x 8.0 см 10.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.