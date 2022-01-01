Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1260P - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-51G) На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8608 vs 4741 баллов

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.8 и 2.1 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.1 кг 1.8 кг Размеры 362.3 x 237.4 x 19.9 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм Площадь 860 см2 910 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~73.7% Боковые рамки 8.5 мм 9 мм Цвета Черный Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1908:1 Цветовой охват sRGB - 57.3% Охват Adobe RGB - 39.3% Охват DCI-P3 - 38% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость Aspire 7 (A715-51G) н/д Aspire 5 (A515-45) 250 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 48 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 135 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) TGP 50 Вт 15 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 7 нм Частота GPU 1185 МГц 0 МГц Boost частота GPU 1417 МГц 1500 МГц FLOPS 5.8 терафлопс - Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 8 Производительность GPU Aspire 7 (A715-51G) 5.8 терафлопс Aspire 5 (A515-45) н/д

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 70.4 дБ Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана - Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.5 x 8.0 см Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.