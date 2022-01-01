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Acer Aspire 7 (A715-51G) против Aspire 5 (A515-45)

52 из 100
Acer Aspire 7 (A715-51G)
VS
50 из 100
Acer Aspire 5 (A515-45)
Acer Aspire 7 (A715-51G)
Acer Aspire 5 (A515-45)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Aspire 7 (A715-51G) и Aspire 5 (A515-45) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-51G)
  • На 82% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8608 vs 4741 баллов
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-45)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.8 и 2.1 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aspire 7 (A715-51G)
vs
Aspire 5 (A515-45)

Корпус

Вес 2.1 кг 1.8 кг
Размеры 362.3 x 237.4 x 19.9 мм 363.4 x 250.5 x 17.95 мм
Площадь 860 см2 910 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~73.7%
Боковые рамки 8.5 мм 9 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 38.6 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1908:1
Цветовой охват sRGB - 57.3%
Охват Adobe RGB - 39.3%
Охват DCI-P3 - 38%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 3.8 ГГц
Ядер 12 4
Потоков 16 8
L3-кэш 12 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт 15 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 7 нм
Частота GPU 1185 МГц 0 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1500 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс -
Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 128 бит -
Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 384
Блоки текстурирования (TMUs) 64 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 8
Производительность GPU
Aspire 7 (A715-51G)
5.8 терафлопс
Aspire 5 (A515-45)
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 70.4 дБ
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана -
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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