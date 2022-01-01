Главная > Сравнение ноутбуков > Aspire 7 (A715-51G) или Aspire 5 (A517-52) – что лучше выбрать?

Acer Aspire 7 (A715-51G) против Aspire 5 (A517-52)

52 из 100
Acer Aspire 7 (A715-51G)
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A517-52)
Acer Aspire 7 (A715-51G)
Acer Aspire 5 (A517-52)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика GeForce RTX 3050 Mobile 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель 512GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Aspire 7 (A715-51G) и Aspire 5 (A517-52) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-51G)
  • Видеокарта показывает в среднем на 115-157% больше FPS в играх
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (2.1 и 2.6 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 19% меньшую площадь корпуса (860 и 1064 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Aspire 7 (A715-51G)
vs
Aspire 5 (A517-52)

Корпус

Вес 2.1 кг 2.6 кг
Размеры 362.3 x 237.4 x 19.9 мм 403.5 x 263.7 x 19.9 мм
Площадь 860 см2 1064 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~77.5%
Боковые рамки 8.5 мм 10.3 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2
Уровень шума - 45 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 892:1
Цветовой охват sRGB - 59%
Охват Adobe RGB - 38%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да -
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 135 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 307 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 12 2
Потоков 16 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 50 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 14 нм
Частота GPU 1185 МГц 1354 МГц
Boost частота GPU 1417 МГц 1468 МГц
FLOPS 5.8 терафлопс 1.879 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR5
Ширина шины 128 бит 64 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~7 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 640
Блоки текстурирования (TMUs) 64 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 16
Производительность GPU
Aspire 7 (A715-51G) +209%
5.8 терафлопс
Aspire 5 (A517-52)
1.879 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 67.5 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.5 x 8.0 см
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. HP Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) и Acer Aspire 7 (A715-51G)
2. Asus TUF Gaming F15 (2022) и Acer Aspire 7 (A715-51G)
3. Apple MacBook Pro 16 (2021) и Acer Aspire 5 (A517-52)
4. Acer Nitro 5 (AN517-41) и Acer Aspire 5 (A517-52)
5. Acer Swift 3 (SF313-53) и Acer Aspire 5 (A517-52)
6. HP ENVY x360 15 (Ryzen) и Acer Aspire 5 (A517-52)
7. Acer Nitro 5 (AN515-45) и Acer Aspire 5 (A517-52)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 5 (A517-52) и Aspire 7 (A715-51G) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры