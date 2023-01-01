Acer Aspire 7 (A715-51G) против Aspire 5 (A517-58)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Aspire 7 (A715-51G)
- Видеокарта показывает в среднем на 70-95% больше FPS в играх
- Легче – весит на 200 граммов меньше (2.1 и 2.3 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 25% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9538 vs 7631 баллов
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (860 и 1031 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-58)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.1 кг
|2.3 кг
|Размеры
|362.3 x 237.4 x 19.9 мм
|402.08 x 256.54 x 17.95 мм
|Площадь
|860 см2
|1031 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|~77.2%
|Боковые рамки
|8.5 мм
|12.9 мм
|Цвета
|Черный
|Серый
|Материал
|-
|Middle: Пластик
Bottom: Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|17 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|130 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|135 Вт
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|265 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.7 ГГц
|1.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|12 (4P + 8E)
|10 (2P + 8E)
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|12 МБ
|12 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Intel Iris Xe Graphics (80EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1600
1740
Geekbench 5 (многоядерный)
8034
7674
Cinebench R23 (одноядерный)
1543
Aspire 5 (A517-58) +13%
1751
Cinebench R23 (многоядерный)
Aspire 7 (A715-51G) +25%
9538
7631
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|50 Вт
|15 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|12 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1380 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1560 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|3.195 терафлопс
|1.41 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|LPDDR5
|Ширина шины
|128 бит
|-
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|6.4 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1024
|640
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|40
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|20
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|6400 МГц
|Тип
|DDR4
|LPDDR5
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|2
|-
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|-
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6E
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Опционально
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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