Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) 4GB - 8GB 16GB Накопитель - 32GB 64GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Chromebook 311 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.1 и 1.8 кг)

Значительно компактнее – имеет на 32% меньшую площадь корпуса (589 и 866 см2) Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58) Видеокарта показывает в среднем на 275-375% больше FPS в играх

На 263% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2584 vs 711 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 23% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.1 кг 1.8 кг Размеры 296 x 199 x 18.15 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 589 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~63% ~77.5% Боковые рамки 19.6 мм 9 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 11.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 135 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Chromebook 311 н/д Aspire 3 (A315-58) 300 нит

Батарея Ёмкость 39 Вт*ч 36 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 5 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 384 Блоки текстурирования (TMUs) 12 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 12 Производительность GPU Chromebook 311 0.14 терафлопс Aspire 3 (A315-58) +500% 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 32GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x32 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe Нет Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.0 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Нет Длина хода клавиш 1.6 мм - Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Нет Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.