Главная > Сравнение ноутбуков > Chromebook 314 или Aspire 1 (A115-32) – что лучше выбрать?

Acer Chromebook 314 против Aspire 1 (A115-32)

33 из 100
Acer Chromebook 314
VS
31 из 100
Acer Aspire 1 (A115-32)
Acer Chromebook 314
Acer Aspire 1 (A115-32)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель 128GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Chromebook 314 и Aspire 1 (A115-32) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Chromebook 314
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 715 баллов
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (755 и 866 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32)
  • Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Chromebook 314
vs
Aspire 1 (A115-32)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.9 кг
Размеры 325.4 x 232 x 19.7 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 755 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~77.5%
Боковые рамки 7.8 мм 9 мм
Цвета Серебристый Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка - Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 2
L3-кэш - 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 5 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 14 нм 10 нм
Частота GPU 200 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц
FLOPS 0.14 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерные блоки 96 256
Блоки текстурирования (TMUs) 12 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 2 8
Производительность GPU
Chromebook 314
0.14 терафлопс
Aspire 1 (A115-32) +71%
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип eMMC eMMC
Каналы 1x32 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет -
Всего слотов 128 -
NVMe Нет Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.0 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.1 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision - Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Chromebook 314 или Surface Laptop SE
2. Chromebook 314 или IdeaPad 1 14” (Intel)
3. Chromebook 314 или Vivobook Go 14 Flip
4. Aspire 1 (A115-32) или Pavilion 15
5. Aspire 1 (A115-32) или Aspire 5 (A515-56)
6. Aspire 1 (A115-32) или Surface Laptop SE
7. Aspire 1 (A115-32) или Vivobook 13 Slate OLED (T3300)
8. Aspire 1 (A115-32) или Swift 1 (SF114-34)
9. Aspire 1 (A115-32) или Aspire 3 (A315-58)
10. Aspire 1 (A115-32) или Aspire 3 (A317-53)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 1 (A115-32) и Chromebook 314 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры