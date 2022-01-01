Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) 4GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 32GB 64GB 128GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Chromebook 314 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Легче – весит на 200 граммов меньше (1.7 и 1.9 кг)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 715 баллов

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (755 и 866 см2) Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.9 кг Размеры 325.4 x 232 x 19.7 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 755 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~77.5% Боковые рамки 7.8 мм 9 мм Цвета Серебристый Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 5 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 10 нм Частота GPU 200 МГц 350 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 96 256 Блоки текстурирования (TMUs) 12 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 8 Производительность GPU Chromebook 314 0.14 терафлопс Aspire 1 (A115-32) +71% 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 32GB 64GB 128GB 128GB Шина Custom Custom Тип eMMC eMMC Каналы 1x32 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет - Всего слотов 128 - NVMe Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.0 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.1 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision - Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.