Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 Процессор - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 Накопитель - 32GB 64GB 128GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Chromebook 314 Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 776 vs 711 баллов

Сенсорный экран Причины выбрать Acer Chromebook 311 Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.1 и 1.7 кг)

Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (589 и 755 см 2 )

) Имеет на 21% более четкий дисплей – 135 против 112 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.1 кг Размеры 325.4 x 232 x 19.7 мм 296 x 199 x 18.15 мм Площадь 755 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~71.6% ~63% Боковые рамки 7.8 мм 19.6 мм Цвета Серебристый Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 768 1920 x 1080 1366 x 768 Диагональ 14 дюймов 11.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 112 точек на дюйм 135 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1366 x 768 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 39 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор Модель CPU Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц Ядер 2 2 Потоков 2 2 Интегрированная графика Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600 Техпроцесс 14 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Chromebook 314 +10% 464 Chromebook 311 421 Geekbench 5 (многоядерный) Chromebook 314 +8% 843 Chromebook 311 781 Cinebench R23 (одноядерный) Chromebook 314 +5% 444 Chromebook 311 421 Cinebench R23 (многоядерный) Chromebook 314 +9% 776 Chromebook 311 711

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics 600 Intel UHD Graphics 600 TGP 5 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 14 нм 14 нм Частота GPU 200 МГц 200 МГц Boost частота GPU 750 МГц 750 МГц FLOPS 0.14 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 96 96 Блоки текстурирования (TMUs) 12 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 2 2 Производительность GPU Chromebook 314 0.14 терафлопс Chromebook 311 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 4GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 32GB 64GB 128GB 32GB 64GB Шина Custom Custom Тип eMMC eMMC Каналы 1x32 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов 128 1 NVMe Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 2x USB 3.0 2x USB 3.0 USB Type-C 2x USB 3.1 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision - Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.