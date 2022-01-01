Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4500 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 4GB 8GB 16GB Накопитель - 32GB 64GB 128GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Chromebook 512 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.3 и 1.9 кг)

На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 715 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 14-19% больше FPS в играх

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (688 и 866 см2) Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.9 кг Размеры 297.18 x 231.4 x 21.08 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 688 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~62.4% ~77.5% Боковые рамки 21.8 мм 9 мм Цвета Черный Серебристый, Синий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1366 x 912 1920 x 1080 Диагональ 12 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1366 x 912 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 37 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка - Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) TGP 10 Вт 6 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU - 350 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 0.24 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с Шейдерные блоки 256 256 Блоки текстурирования (TMUs) 16 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8 Производительность GPU Chromebook 512 +25% 0.3 терафлопс Aspire 1 (A115-32) 0.24 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 2933 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 32GB 64GB 128GB Шина Custom Custom Тип eMMC eMMC Каналы 1x32 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет - NVMe Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Нет Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.