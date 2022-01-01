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Acer Chromebook 512 против Aspire 1 (A115-32)

37 из 100
Acer Chromebook 512
VS
31 из 100
Acer Aspire 1 (A115-32)
Acer Chromebook 512
Acer Aspire 1 (A115-32)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель 128GB

Обзор

Оценка основных функций Acer Chromebook 512 и Aspire 1 (A115-32) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Chromebook 512
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.3 и 1.9 кг)
  • На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 715 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 14-19% больше FPS в играх
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (688 и 866 см2)
Причины выбрать Acer Aspire 1 (A115-32)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 24% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Chromebook 512
vs
Aspire 1 (A115-32)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.9 кг
Размеры 297.18 x 231.4 x 21.08 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 688 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~62.4% ~77.5%
Боковые рамки 21.8 мм 9 мм
Цвета Черный Серебристый, Синий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 12 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1366 x 912 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка - Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 4 2
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 6 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU - 350 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
FLOPS 0.3 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X DDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 2.93 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 8
Производительность GPU
Chromebook 512 +25%
0.3 терафлопс
Aspire 1 (A115-32)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 2
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип eMMC eMMC
Каналы 1x32 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Нет -
NVMe Нет Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Нет Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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