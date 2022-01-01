Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 4GB Накопитель - 32GB 64GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Chromebook 512 На 144% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 711 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Причины выбрать Acer Chromebook 311 Легче – весит на 200 граммов меньше (1.1 и 1.3 кг)

Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.1 кг Размеры 297.18 x 231.4 x 21.08 мм 296 x 199 x 18.15 мм Площадь 688 см2 589 см2 Соотношение экрана к корпусу ~62.4% ~63% Боковые рамки 21.8 мм 19.6 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1366 x 912 1366 x 768 Диагональ 12 дюймов 11.6 дюймов Тип матрицы TN LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 137 точек на дюйм 135 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:9 Разрешение 1366 x 912 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 39 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор Модель CPU Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Intel Celeron N4000 Intel Celeron N4020 Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц Ядер 4 2 Потоков 4 2 L3-кэш 4 МБ - Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel UHD Graphics 600 Техпроцесс 10 нм 14 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Chromebook 512 +45% 612 Chromebook 311 421 Geekbench 5 (многоядерный) Chromebook 512 +105% 1602 Chromebook 311 781 Cinebench R23 (одноядерный) Chromebook 512 +59% 671 Chromebook 311 421 Cinebench R23 (многоядерный) Chromebook 512 +144% 1733 Chromebook 311 711

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel UHD Graphics 600 TGP 10 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 14 нм Частота GPU - 200 МГц Boost частота GPU - 750 МГц FLOPS 0.3 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 96 Блоки текстурирования (TMUs) 16 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2 Производительность GPU Chromebook 512 +114% 0.3 терафлопс Chromebook 311 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 4GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 32GB 64GB 32GB 64GB Шина Custom Custom Тип eMMC eMMC Каналы 1x32 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 1 NVMe Нет Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Нет Нет Длина хода клавиш - 1.6 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.