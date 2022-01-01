Главная > Сравнение ноутбуков > Chromebook 512 или Chromebook 311 – что лучше выбрать?

Acer Chromebook 512 против Chromebook 311

37 из 100
Acer Chromebook 512
VS
32 из 100
Acer Chromebook 311
Acer Chromebook 512
Acer Chromebook 311
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Память (ОЗУ) 4GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Chromebook 512 и Chromebook 311 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Chromebook 512
  • На 144% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 711 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Acer Chromebook 311
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.1 и 1.3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Chromebook 512
vs
Chromebook 311

Корпус

Вес 1.3 кг 1.1 кг
Размеры 297.18 x 231.4 x 21.08 мм 296 x 199 x 18.15 мм
Площадь 688 см2 589 см2
Соотношение экрана к корпусу ~62.4% ~63%
Боковые рамки 21.8 мм 19.6 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 12 дюймов 11.6 дюймов
Тип матрицы TN LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 137 точек на дюйм 135 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 1366 x 912 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 4 2
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 14 нм
Частота GPU - 200 МГц
Boost частота GPU - 750 МГц
FLOPS 0.3 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 96
Блоки текстурирования (TMUs) 16 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2
Производительность GPU
Chromebook 512 +114%
0.3 терафлопс
Chromebook 311
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom Custom
Тип eMMC eMMC
Каналы 1x32 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 1
NVMe Нет Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.0
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.1
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Нет Нет
Длина хода клавиш - 1.6 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Swift 1 (SF114-34) или Chromebook 512
2. Surface Laptop Go 2 или Chromebook 512
3. Chromebook 314 или Chromebook 512
4. Surface Laptop SE или Chromebook 311
5. IdeaPad 1 14” (Intel) или Chromebook 311
6. Vivobook Go 14 Flip или Chromebook 311
7. Surface Laptop Go 2 или Chromebook 311
8. Chromebook 314 или Chromebook 311

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Chromebook 311 и Chromebook 512 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры