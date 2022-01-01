Acer Chromebook 512 против Chromebook 311
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Chromebook 512
- На 144% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 1733 vs 711 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 63-86% больше FPS в играх
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
Причины выбрать Acer Chromebook 311
- Легче – весит на 200 граммов меньше (1.1 и 1.3 кг)
- Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (589 и 688 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|1.1 кг
|Размеры
|297.18 x 231.4 x 21.08 мм
|296 x 199 x 18.15 мм
|Площадь
|688 см2
|589 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~62.4%
|~63%
|Боковые рамки
|21.8 мм
|19.6 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|12 дюймов
|11.6 дюймов
|Тип матрицы
|TN LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|137 точек на дюйм
|135 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|1366 x 912 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|1.1 ГГц
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|4
|2
|L3-кэш
|4 МБ
|-
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
|Intel UHD Graphics 600
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Chromebook 512 +45%
612
Geekbench 5 (многоядерный)
Chromebook 512 +105%
1602
781
Cinebench R23 (одноядерный)
Chromebook 512 +59%
671
Cinebench R23 (многоядерный)
Chromebook 512 +144%
1733
711
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|10 Вт
|5 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|14 нм
|Частота GPU
|-
|200 МГц
|Boost частота GPU
|-
|750 МГц
|FLOPS
|0.3 терафлопс
|0.14 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|96
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|12
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|2
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|Custom
|Тип
|eMMC
|eMMC
|Каналы
|1x32 ГБ
|1x32 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Нет
|Всего слотов
|-
|1
|NVMe
|Нет
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|1
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.0
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.1
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|Нет
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Нет
|Нет
|Длина хода клавиш
|-
|1.6 мм
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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