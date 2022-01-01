Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 - Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB - 32GB 64GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Chromebook 515 Видеокарта показывает в среднем на 99-135% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана

Есть подсветка клавиатуры Причины выбрать Acer Chromebook 512 Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (688 и 861 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.3 кг Размеры 357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм Площадь 861 см2 688 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78% ~62.4% Боковые рамки 6.3 мм 21.8 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 912 Диагональ 15.6 дюймов 12 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 3:2 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 912 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 0 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да - USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт

Процессор Модель CPU Intel Pentium Gold 7505 Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 Базовая частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц Частота в режиме Boost 3.5 ГГц - Ядер 2 4 Потоков 4 4 L3-кэш 4 МБ 4 МБ Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Chromebook 515 +66% 1013 Chromebook 512 612 Geekbench 5 (многоядерный) Chromebook 515 +47% 2359 Chromebook 512 1602 Cinebench R23 (одноядерный) Chromebook 515 н/д Chromebook 512 671 Cinebench R23 (многоядерный) Chromebook 515 н/д Chromebook 512 1733

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics Xe G4 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU) TGP 15 Вт 10 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц - Boost частота GPU 1100 МГц - FLOPS 0.84 терафлопс 0.3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 384 256 Блоки текстурирования (TMUs) 24 16 Блоки операций растеризации (ROPs) 12 8 Производительность GPU Chromebook 515 +180% 0.84 терафлопс Chromebook 512 0.3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 32GB 64GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Нет

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 - Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Нет Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.