Acer Chromebook 515 против Chromebook 512
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Chromebook 515
- Видеокарта показывает в среднем на 99-135% больше FPS в играх
- Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Chromebook 512
- Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (688 и 861 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.3 кг
|Размеры
|357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм
|297.18 x 231.4 x 21.08 мм
|Площадь
|861 см2
|688 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78%
|~62.4%
|Боковые рамки
|6.3 мм
|21.8 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|1
|1
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|12 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|137 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|3:2
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 912 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|-
|USB Power Delivery
|Нет
|-
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|45 / 65 Вт
|45 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.0 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.5 ГГц
|-
|Ядер
|2
|4
|Потоков
|4
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Chromebook 515 +66%
1013
612
Geekbench 5 (многоядерный)
Chromebook 515 +47%
2359
1602
Cinebench R23 (одноядерный)
671
Cinebench R23 (многоядерный)
1733
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|10 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|-
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|-
|FLOPS
|0.84 терафлопс
|0.3 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Скорость памяти
|4.27 Гбит/с
|4.27 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|384
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|24
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|12
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Custom
|Тип
|SSD (M2)
|eMMC
|Каналы
|1x128 ГБ
|1x32 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Нет
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Нет
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|-
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|-
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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