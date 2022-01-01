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Acer Chromebook 515 против Chromebook 512

43 из 100
Acer Chromebook 515
VS
37 из 100
Acer Chromebook 512
Acer Chromebook 515
Acer Chromebook 512
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Chromebook 515 и Chromebook 512 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Chromebook 515
  • Видеокарта показывает в среднем на 99-135% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 25% выше полезная площадь экрана
  • Есть подсветка клавиатуры
Причины выбрать Acer Chromebook 512
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (1.3 и 1.7 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Значительно компактнее – имеет на 20% меньшую площадь корпуса (688 и 861 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Chromebook 515
vs
Chromebook 512

Корпус

Вес 1.7 кг 1.3 кг
Размеры 357.9 x 240.5 x 20.65-24.86 мм 297.18 x 231.4 x 21.08 мм
Площадь 861 см2 688 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78% ~62.4%
Боковые рамки 6.3 мм 21.8 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 12 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 137 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 3:2
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 912 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да -
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.5 ГГц -
Ядер 2 4
Потоков 4 4
L3-кэш 4 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics Xe G4 48 EUs Intel UHD Graphics (Jasper Lake 24 EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 10 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц -
Boost частота GPU 1100 МГц -
FLOPS 0.84 терафлопс 0.3 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 256
Блоки текстурирования (TMUs) 24 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 12 8
Производительность GPU
Chromebook 515 +180%
0.84 терафлопс
Chromebook 512
0.3 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x128 ГБ 1x32 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
NVMe Да Нет

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 -
Порты
USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Нет Нет
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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