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Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 против Nitro 16 (AN16-41)

64 из 100
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
VS
61 из 100
Acer Nitro 16 (AN16-41)
Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
Acer Nitro 16 (AN16-41)
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023 и Nitro 16 (AN16-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Nitro 17 (AN17-51) 2023
  • На 102% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 20505 vs 10143 баллов
Причины выбрать Acer Nitro 16 (AN16-41)
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2.8 и 3 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Значительно компактнее – имеет на 14% меньшую площадь корпуса (1008 и 1172 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Nitro 17 (AN17-51) 2023
vs
Nitro 16 (AN16-41)

Корпус

Вес 3 кг 2.8 кг
Размеры 400 x 293 x 27.9-28.9 мм 360.1 x 279.9 x 27.9 мм
Площадь 1172 см2 1008 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74% ~73.6%
Боковые рамки 13.7 мм 7.8 мм
Цвета Черный Черный
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Да Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 131 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации - G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Площадь экрана
Nitro 17 (AN17-51) 2023
17.3″ (16:10 ratio) = 134.5 in2
Nitro 16 (AN16-41)
16″ (16:10 ratio) = 115.1 in2
~16% more screen space
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Время отклика 7 мс 7 мс
Максимальная яркость
Nitro 17 (AN17-51) 2023
300 нит
Nitro 16 (AN16-41) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 280 Вт 230 / 280 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 820 граммов 820 / 1361 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.6 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 5.1 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 32 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 610M Radeon 660M
Техпроцесс 5 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 6.8-9.5 терафлопс 9.5 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 96 бит 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 32
Производительность GPU
Nitro 17 (AN17-51) 2023
6.8-9.5 терафлопс
Nitro 16 (AN16-41) +40%
9.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 1 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев - Нет
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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