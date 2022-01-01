Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i3 1215U Intel Core i3 1220P Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1240P Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Видеокарта показывает в среднем на 476-649% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 5467 баллов

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 51 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-55) Легче – весит на 200 граммов меньше (1.8 и 2 кг)

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (863 и 992 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.8 кг Размеры 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 992 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.7% ~62.6% Боковые рамки 9.1 мм 26.5 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1440:1 - Цветовой охват sRGB 54% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Nitro 5 (AN515-46) 300 нит Aspire 5 (A514-55) 300 нит

Батарея Ёмкость 57.5 Вт*ч 51 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP 130 Вт 45 Вт Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1504 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1400 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR4X Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 512 Блоки текстурирования (TMUs) 120 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Nitro 5 (AN515-46) +865% 13.8 терафлопс Aspire 5 (A514-55) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 4266 МГц Тип DDR5 LPDDR4X Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.