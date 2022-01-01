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Acer Nitro 5 (AN515-46) против Aspire 5 (A514-55)

64 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A514-55)
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Acer Aspire 5 (A514-55)
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Экран
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика Intel UHD Graphics (64EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Nitro 5 (AN515-46) и Aspire 5 (A514-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Видеокарта показывает в среднем на 476-649% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 149% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 5467 баллов
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 51 Вт*ч)
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-55)
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (1.8 и 2 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (863 и 992 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Nitro 5 (AN515-46)
vs
Aspire 5 (A514-55)

Корпус

Вес 2 кг 1.8 кг
Размеры 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм
Площадь 992 см2 863 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.7% ~62.6%
Боковые рамки 9.1 мм 26.5 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1440:1 -
Цветовой охват sRGB 54% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит
Aspire 5 (A514-55)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 8
L3-кэш 16 МБ 10 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт 45 Вт
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1504 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1802 МГц 1400 МГц
FLOPS 13.8 терафлопс 1.43 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 LPDDR4X
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 512
Блоки текстурирования (TMUs) 120 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16
Производительность GPU
Nitro 5 (AN515-46) +865%
13.8 терафлопс
Aspire 5 (A514-55)
1.43 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 4266 МГц
Тип DDR5 LPDDR4X
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 32 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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