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Acer Nitro 5 (AN515-46) против Aspire 5 (A515-56)

64 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
VS
46 из 100
Acer Aspire 5 (A515-56)
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Acer Aspire 5 (A515-56)
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Экран
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика GeForce MX450 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Nitro 5 (AN515-46) и Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 430% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 2569 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 48 Вт*ч)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана
  • Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (867 и 992 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Nitro 5 (AN515-46)
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 2 кг 1.65 кг
Размеры 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм
Площадь 992 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~67.7% ~77.4%
Боковые рамки 9.1 мм 9 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1440:1 -
Цветовой охват sRGB 54% -
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит
Aspire 5 (A515-56)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 280 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 260 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 8 2
Потоков 16 4
L3-кэш 16 МБ 6 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 6 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 130 Вт -
Nvidia Optimus MUX -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1504 МГц -
Boost частота GPU 1802 МГц -
FLOPS 13.8 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 896
Блоки текстурирования (TMUs) 120 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Nitro 5 (AN515-46) +389%
13.8 терафлопс
Aspire 5 (A515-56)
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 68.7 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.6 x 7.8 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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