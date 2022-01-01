Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX450 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 430% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 2569 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 214-292% больше FPS в играх

Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 48 Вт*ч)

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.65 и 2 кг)

Более тонкие рамки – на 14% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (867 и 992 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 1.65 кг Размеры 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 992 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.7% ~77.4% Боковые рамки 9.1 мм 9 мм Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1440:1 - Цветовой охват sRGB 54% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Nitro 5 (AN515-46) 300 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 57.5 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный - Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 260 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX450 2GB TGP 130 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1504 МГц - Boost частота GPU 1802 МГц - FLOPS 13.8 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 896 Блоки текстурирования (TMUs) 120 56 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Nitro 5 (AN515-46) +389% 13.8 терафлопс Aspire 5 (A515-56) 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x4 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость - 68.7 дБ Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер - 10.6 x 7.8 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.