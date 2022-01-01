Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор AMD Ryzen 7 6800H - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1260P Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX550 2GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 226-308% больше FPS в играх

На 163% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 5170 баллов

Легче – весит на 200 граммов меньше (2 и 2.2 кг)

Комплектуется на 7.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 50 Вт*ч) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A517-53) Более тонкие рамки – на 18% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2 кг 2.2 кг Размеры 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм 402.1 x 257.8 x 19.9 мм Площадь 992 см2 1037 см2 Соотношение экрана к корпусу ~67.7% ~79.6% Боковые рамки 9.1 мм 9.6 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 15.6 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1440:1 - Цветовой охват sRGB 54% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Nitro 5 (AN515-46) 300 нит Aspire 5 (A517-53) 300 нит

Батарея Ёмкость 57.5 Вт*ч 50 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 280 Вт 65 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce MX550 2GB TGP 130 Вт - Nvidia Optimus MUX - Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1504 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1802 МГц 1320 МГц FLOPS 13.8 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 64 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 120 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Nitro 5 (AN515-46) +411% 13.8 терафлопс Aspire 5 (A517-53) 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип DDR5 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов - 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.