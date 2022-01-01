Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10875H - Intel Core i5 1155G7 Intel Core i7 1195G7 Графика - GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55) Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 135-185% больше FPS в играх

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4875 vs 4144 баллов

Комплектуется на 9.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 48 Вт*ч) Причины выбрать Acer Aspire Vero (AV15-51) Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.8 и 2.3 кг)

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.3 кг 1.8 кг Размеры 363.4 x 255 x 23.9 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 927 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.4% ~77.4% Боковые рамки 9 мм 9 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 50 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1371:1 - Цветовой охват sRGB 65% - Охват Adobe RGB 44% - Охват DCI-P3 42.5% - Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Nitro 5 (AN515-55) 300 нит Aspire Vero (AV15-51) н/д

Батарея Ёмкость 57.5 Вт*ч 48 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет - Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 180 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 498 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce GTX 1660 TI Mobile GeForce RTX 3060 Mobile 6GB Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) TGP 0 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 10 нм Частота GPU 1455 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1590 МГц 1100 МГц FLOPS 4.884 терафлопс 1.41 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти ~12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 1536 640 Блоки текстурирования (TMUs) 96 40 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 20 Производительность GPU Nitro 5 (AN515-55) +246% 4.884 терафлопс Aspire Vero (AV15-51) 1.41 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 76 дБ - Микрофонов 2 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.