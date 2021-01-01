Главная > Сравнение ноутбуков > Nitro 5 AN515-57 или Nitro 5 (AN515-55) – что лучше выбрать?

Acer Nitro 5 AN515-57 против Nitro 5 (AN515-55)

59 из 100
Acer Nitro 5 AN515-57
VS
56 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Acer Nitro 5 AN515-57
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Nitro 5 AN515-57 и Nitro 5 (AN515-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-57
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5542 vs 4875 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Nitro 5 AN515-57
vs
Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 2.3 кг 2.3 кг
Размеры 363.4 x 255 x 23.9 мм 363.4 x 255 x 23.9 мм
Площадь 927 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.4% ~72.4%
Боковые рамки 9 мм 9 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 150° 150°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1480:1 1371:1
Цветовой охват sRGB 53% 65%
Охват Adobe RGB - 44%
Охват DCI-P3 - 42.5%
Время отклика 11 мс 3 мс
Максимальная яркость
Nitro 5 AN515-57
300 нит
Nitro 5 (AN515-55)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 180 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства 500 граммов 498 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 75 Вт 0 Вт
Nvidia Optimus Да Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 1403 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц 1590 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2048 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Nitro 5 AN515-57 +37%
6.7 терафлопс
Nitro 5 (AN515-55)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 76 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Legion 5 15" (2021, AMD) vs Nitro 5 AN515-57
2. TUF Gaming A15 FA506 vs Nitro 5 AN515-57
3. Pavilion Gaming Laptop 15 (2021) vs Nitro 5 AN515-57
4. Katana GF66 vs Nitro 5 AN515-57
5. Nitro 5 (AN515-45) vs Nitro 5 AN515-57
6. Predator Helios 300 (PH315-53) vs Nitro 5 (AN515-55)
7. TUF Dash F15 FX516 vs Nitro 5 (AN515-55)
8. G15 5515 (Ryzen Edition) vs Nitro 5 (AN515-55)
9. Aspire 5 (A515-56) vs Nitro 5 (AN515-55)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 (AN515-55) и Nitro 5 AN515-57 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры