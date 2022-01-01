Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel UHD Graphics Xe G4 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB Накопитель - 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Nitro 5 AN515-58 Видеокарта показывает в среднем на 411-561% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 493% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15325 vs 2584 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Комплектуется на 21.5 Вт*ч большей батареей (57.5 и 36 Вт*ч)

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58) Существенно легче – весит на 700 граммов меньше (1.8 и 2.5 кг)

Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана

Компактнее – имеет на 11% меньшую площадь корпуса (866 и 977 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.8 кг Размеры 360.4 x 271.1 x 25.9-26.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 977 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~68.7% ~77.5% Боковые рамки 7.5 мм 9 мм Цвета Черный Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 155° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 1 Уровень шума 53 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR - Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Максимальная яркость Nitro 5 AN515-58 н/д Aspire 3 (A315-58) 300 нит

Батарея Ёмкость 57.5 Вт*ч 36 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Нет Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 / 280 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 820 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 95 Вт 15 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1530 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1100 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 128 бит - Скорость памяти 12 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 384 Блоки текстурирования (TMUs) 64 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 12 Производительность GPU Nitro 5 AN515-58 +748% 7.12 терафлопс Aspire 3 (A315-58) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Микрофонов - 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.6 x 7.8 см - Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.