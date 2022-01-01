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Acer Nitro 5 (AN517-42) против Nitro 5 (AN517-41)

60 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-42)
VS
60 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Acer Nitro 5 (AN517-42)
Acer Nitro 5 (AN517-41)
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Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Nitro 5 (AN517-42) и Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-42)
  • На 28% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13774 vs 10755 баллов
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (2.7 и 3 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 17-23% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Nitro 5 (AN517-42)
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 3 кг 2.7 кг
Размеры 400.5 x 294.5 x 27.9 мм 403.5 x 280 x 24.9 мм
Площадь 1179 см2 1130 см2
Соотношение экрана к корпусу ~69.9% ~73%
Боковые рамки 8.8 мм 10.3 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума - 48.6 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1175:1
Цветовой охват sRGB - 55.3%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Охват DCI-P3 - 36.7%
Время отклика 3 мс 16 мс
Максимальная яркость
Nitro 5 (AN517-42)
300 нит
Nitro 5 (AN517-41)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный - Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 330 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 582 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.2 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 16 МБ 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 680M Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 6 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus MUX Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1463 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1695 МГц 1485 МГц
FLOPS 8.7 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 80 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 48
Производительность GPU
Nitro 5 (AN517-42)
8.7 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41) +31%
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип DDR5 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC295
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 75.4 дБ
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.2 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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