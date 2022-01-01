Главная > Сравнение ноутбуков > Nitro 5 AN517-54 или Nitro 5 (AN515-46) – что лучше выбрать?

Acer Nitro 5 AN517-54 против Nitro 5 (AN515-46)

53 из 100
Acer Nitro 5 AN517-54
VS
64 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Acer Nitro 5 AN517-54
Acer Nitro 5 (AN515-46)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор AMD Ryzen 7 6800H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Nitro 5 AN517-54 и Nitro 5 (AN515-46) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54
  • Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46)
  • Видеокарта показывает в среднем на 183-249% больше FPS в играх
  • На 146% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13610 vs 5534 баллов
  • Легче – весит на 200 граммов меньше (2 и 2.2 кг)
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • Значительно компактнее – имеет на 12% меньшую площадь корпуса (992 и 1128 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Nitro 5 AN517-54
vs
Nitro 5 (AN515-46)

Корпус

Вес 2.2 кг 2 кг
Размеры 403.8 x 279.4 x 24.9 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм
Площадь 1128 см2 992 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.1% ~67.7%
Боковые рамки 10.4 мм 9.1 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 47 дБ -

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1243:1 1440:1
Цветовой охват sRGB 55% 54%
Охват Adobe RGB 37.9% -
Охват DCI-P3 36.7% -
Время отклика 16 мс 3 мс
Максимальная яркость
Nitro 5 AN517-54
300 нит
Nitro 5 (AN515-46)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет -
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет -
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 135 / 180 Вт 280 Вт
Вес зарядного устройства 387 / 580 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц 3.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 8 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU AMD Radeon 680M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 130 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 8 нм
Частота GPU 1380 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1802 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 3840
Блоки текстурирования (TMUs) 64 120
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 48
Производительность GPU
Nitro 5 AN517-54
3.195 терафлопс
Nitro 5 (AN515-46) +332%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки - 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 79 дБ -
Микрофонов 2 -

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 4.0 1x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
1 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 и Acer Nitro 5 AN517-54
2. MSI Katana GF66 и Acer Nitro 5 AN517-54
3. Acer Predator Helios 300 (PH315-54) и Nitro 5 AN517-54
4. Asus TUF Gaming F15 (2022) и Acer Nitro 5 (AN515-46)
5. Dell G15 5520 (2022) и Acer Nitro 5 (AN515-46)
6. Dell G15 5525 и Acer Nitro 5 (AN515-46)
7. Acer Nitro 5 AN517-55 и Nitro 5 (AN515-46)
8. Acer Nitro 5 (AN517-42) и Nitro 5 (AN515-46)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Nitro 5 (AN515-46) и Nitro 5 AN517-54 – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры