Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 - 1920 x 1080 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i5 12500H Intel Core i7 12700H AMD Ryzen 7 6800H Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-55 Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15305 vs 13610 баллов Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-46) Существенно легче – весит на 1000 граммов меньше (2 и 3 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 52-71% больше FPS в играх

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (992 и 1179 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3 кг 2 кг Размеры 400.5 x 294.5 x 28.6 мм 363.5 x 272.9 x 26.5-29.5 мм Площадь 1179 см2 992 см2 Соотношение экрана к корпусу ~69.9% ~67.7% Боковые рамки 8.8 мм 9.1 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 1920 x 1080 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 144 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1440:1 Цветовой охват sRGB - 54% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Nitro 5 AN517-55 н/д Nitro 5 (AN515-46) 300 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет - Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да - Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 180 Вт 280 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB TGP 95 Вт 130 Вт Nvidia Optimus - MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1530 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1802 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 64 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48 Производительность GPU Nitro 5 AN517-55 7.12 терафлопс Nitro 5 (AN515-46) +94% 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.