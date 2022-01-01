Acer Predator Helios 300 (PH315-53) против Aspire 3 (A315-35)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
- Видеокарта показывает в среднем на 2764-3769% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 592% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4919 vs 711 баллов
- Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
- Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (59 и 37 Вт*ч)
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-35)
- Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (866 и 927 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.5 кг
|1.9 кг
|Размеры
|363.4 x 255 x 22.9 мм
|363.4 x 238.4 x 19.9 мм
|Площадь
|927 см2
|866 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.4%
|~77.5%
|Боковые рамки
|9 мм
|9 мм
|Цвета
|Черный
|Серебристый
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|1
|Уровень шума
|51 дБ
|-
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TN LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|1000:1
|260:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|50%
|Время отклика
|-
|11 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|600 граммов
|-
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.5 ГГц
|1.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|-
|Ядер
|4
|2
|Потоков
|8
|2
|L3-кэш
|8 МБ
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics 630
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Техпроцесс
|14 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1179
Geekbench 5 (многоядерный)
3866
1063
Cinebench R23 (одноядерный)
1136
Cinebench R23 (многоядерный)
4919
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|100 Вт
|6 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|-
|Тип графики
|Дискретная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|8 нм
|10 нм
|Частота GPU
|1267 МГц
|350 МГц
|Boost частота GPU
|1605 МГц
|750 МГц
|FLOPS
|12.3 терафлопс
|0.24 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|System Shared
|Тип памяти
|GDDR6
|DDR4
|Ширина шины
|192 бит
|-
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|3.2 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3840
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|120
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|8
Производительность GPU
12.3 терафлопс
0.24 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|81 дБ
|-
|Микрофонов
|2
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Нет
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|1x v1.4
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Нет
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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