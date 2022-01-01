Главная > Сравнение ноутбуков > Predator Helios 300 (PH315-53) или Aspire 3 (A315-35) – что лучше выбрать?

Acer Predator Helios 300 (PH315-53) против Aspire 3 (A315-35)

55 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
VS
31 из 100
Acer Aspire 3 (A315-35)
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Acer Aspire 3 (A315-35)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и Aspire 3 (A315-35) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Видеокарта показывает в среднем на 2764-3769% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • На 592% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4919 vs 711 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Комплектуется на 22 Вт*ч большей батареей (59 и 37 Вт*ч)
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Есть подсветка клавиатуры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-35)
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.9 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (866 и 927 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Helios 300 (PH315-53)
vs
Aspire 3 (A315-35)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.9 кг
Размеры 363.4 x 255 x 22.9 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм
Площадь 927 см2 866 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.4% ~77.5%
Боковые рамки 9 мм 9 мм
Цвета Черный Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума 51 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000:1 260:1
Цветовой охват sRGB - 50%
Время отклика - 11 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 600 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 8 МБ 4 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт 6 Вт
Nvidia Optimus Да -
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 8 нм 10 нм
Частота GPU 1267 МГц 350 МГц
Boost частота GPU 1605 МГц 750 МГц
FLOPS 12.3 терафлопс 0.24 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 192 бит -
Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 256
Блоки текстурирования (TMUs) 120 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 8
Производительность GPU
Predator Helios 300 (PH315-53) +5025%
12.3 терафлопс
Aspire 3 (A315-35)
0.24 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 81 дБ -
Микрофонов 2 1

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и ASUS ROG Strix G15 G513
2. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и Lenovo Legion 5 Pro 16” (AMD)
3. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
4. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и ASUS TUF Dash F15 FX516
5. Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и Acer Predator Triton 300 SE
6. Acer Aspire 3 (A315-35) и Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
7. Acer Aspire 3 (A315-35) и Acer Aspire 1 (A115-32)
8. Acer Aspire 3 (A315-35) и Acer Aspire 5 (A515-57)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Acer Aspire 3 (A315-35) и Predator Helios 300 (PH315-53) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры