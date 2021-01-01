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Acer Predator Helios 300 (PH315-53) против Aspire 5 (A515-56)

65 из 100
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
VS
51 из 100
Acer Aspire 5 (A515-56)
Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
Acer Aspire 5 (A515-56)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Процессор
Графика GeForce MX450
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Helios 300 (PH315-53) и Aspire 5 (A515-56) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 158-216% больше FPS в играх
  • На 120% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 2113 vs 961 баллов
  • Комплектуется на 11 Вт*ч большей батареей (59 и 48 Вт*ч)
  • Имеет на 41% более четкий дисплей – 141 против 100 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56)
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (1.65 и 2.5 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Helios 300 (PH315-53)
vs
Aspire 5 (A515-56)

Корпус

Вес 2.5 кг 1.65 кг
Ширина 363.4 мм 363.4 мм
Высота 255 мм 238.5 мм
Толщина 22.9 мм 17.9 мм
Площадь 927 см2 867 см2
Соотношение экрана к корпусу ~72.4% ~77.4%
Боковые рамки 9 мм 9 мм
Цвета Черный Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 100 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Сзади Слева
Мощность зарядки 230 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 260 граммов

Звук

Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 68.7 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4
DisplayPort 1x v1.4 Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.5 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 4 2
Потоков 8 4
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics 630 Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 14 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 100 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 12 нм
Частота GPU 816-1387 МГц 720-1395 МГц
Boost частота GPU 1283-1703 МГц 930-1575 МГц
FLOPS 10.94 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 64 бит
Частота памяти 1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц) 1250 МГц (Effective - 8000-10000 МГц)
Шейдерных блоков 3840 896
Поддержка DirectX 12 12
Макс. разрешение 3840x2160 - 60 Гц -

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов - 1
NVMe Да Да

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