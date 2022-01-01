Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i5 10300H Intel Core i7 10750H Intel Core i7 10870H Intel Core i7 10875H - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64EU) Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH315-53) Видеокарта показывает в среднем на 418-570% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц

На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-57) Существенно легче – весит на 730 граммов меньше (1.77 и 2.5 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана

На 9% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5386 vs 4919 баллов

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (863 и 927 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.5 кг 1.77 кг Размеры 363.4 x 255 x 22.9 мм 362.9 x 237.8 x 17.9 мм Площадь 927 см2 863 см2 Соотношение экрана к корпусу ~72.4% ~77.8% Боковые рамки 9 мм 8.8 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 51 дБ 47 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (240Hz) 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 144 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1000:1 1316:1 Цветовой охват sRGB - 65% Охват Adobe RGB - 44.8% Охват DCI-P3 - 43.3% Время отклика - 28 мс Максимальная яркость Predator Helios 300 (PH315-53) +20% 300 нит Aspire 5 (A515-57) 250 нит

Батарея Ёмкость 59 Вт*ч 56 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 230 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 600 граммов 317 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Intel UHD Graphics (64EU) TGP 100 Вт 45 Вт Nvidia Optimus Да - Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 10 нм Частота GPU 1267 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1605 МГц 1400 МГц FLOPS 12.3 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 192 бит - Скорость памяти 14 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 512 Блоки текстурирования (TMUs) 120 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 16 Производительность GPU Predator Helios 300 (PH315-53) +760% 12.3 терафлопс Aspire 5 (A515-57) 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 81 дБ 72 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1 DisplayPort 1x v1.4 Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Размер - 12.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.