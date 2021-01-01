Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) против Nitro 5 (AN517-41)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 30-41% больше FPS в играх
- На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13551 vs 10632 баллов
- Комплектуется на 16.5 Вт*ч большей батареей (74 и 57.5 Вт*ч)
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
- Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
- Существенно легче – весит на 1200 граммов меньше (2.7 и 3.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 27% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (1005 и 1277 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|3.9 кг
|2.7 кг
|Размеры
|400 x 319.2 x 35.3 мм
|403.5 x 249 x 24.9 мм
|Площадь
|1277 см2
|1005 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~64.6%
|~82.1%
|Боковые рамки
|8.5 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|49 дБ
|48.6 дБ
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|170 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1440 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|-
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1175:1
|Цветовой охват sRGB
|-
|55.3%
|Охват Adobe RGB
|-
|37.9%
|Охват DCI-P3
|-
|36.7%
|Время отклика
|3 мс
|16 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Слева
|Мощность зарядки
|330 Вт
|180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|582 грамма
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.9-2.3 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.6 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|8
|6
|Потоков
|16
|12
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1695
1445
Geekbench 5 (многоядерный)
9047
6453
Cinebench R23 (одноядерный)
1623
1464
Cinebench R23 (многоядерный)
13551
10632
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1310 МГц
|1035 МГц
|Boost частота GPU
|1725 МГц
|1485 МГц
|FLOPS
|17.5 терафлопс
|11.4 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|256 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|5120
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
Производительность GPU
17.5 терафлопс
11.4 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|-
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Аудиочип
|-
|Realtek ALC295
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|82 дБ
|75.4 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.2
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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