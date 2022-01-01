Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Процессор - Intel Core i7 11800H Intel Core i9 11980HK Intel Core i7 12700H Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Имеет на 34% более четкий дисплей – 170 против 127 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Acer Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) Существенно легче – весит на 900 граммов меньше (3 и 3.9 кг)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 32% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 17919 vs 13551 баллов

Комплектуется на 16 Вт*ч большей батареей (90 и 74 Вт*ч)

Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (1180 и 1277 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 3.9 кг 3 кг Размеры 400 x 319.2 x 35.3 мм 399.3 x 295.5 x 26.9 мм Площадь 1277 см2 1180 см2 Соотношение экрана к корпусу ~64.6% ~69.9% Боковые рамки 8.5 мм 8.2 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 - Уровень шума 49 дБ -

Дисплей 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 (144Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1440 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 170 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 2560 x 1440 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Время отклика 3 мс -

Батарея Ёмкость 74 Вт*ч 90 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 330 Вт 280 / 330 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 16GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 140 Вт 140 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1310 МГц 1504 МГц Boost частота GPU 1725 МГц 1802 МГц FLOPS 17.5 терафлопс 13.8 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 3840 Блоки текстурирования (TMUs) 160 120 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 48 Производительность GPU Predator Helios 500 (PH517-52-78DF) +27% 17.5 терафлопс Predator Helios 300 (PH317-56, 2022) 13.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет - Макс. громкость 82 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.