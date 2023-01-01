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Acer Predator Triton 300 SE 14" (2022) против Triton 14 (PT14-51)

68 из 100
Acer Predator Triton 300 SE 14
VS
67 из 100
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
Acer Predator Triton 300 SE 14" (2022)
Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
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Экран
Процессор
Intel Core i7 13700H
Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Triton 300 SE 14" (2022) и Triton 14 (PT14-51) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE 14" (2022)
  • Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх
Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Triton 300 SE 14" (2022)
vs
Predator Triton 14 (PT14-51)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.7 кг
Размеры 312.4 x 226 x 19.8 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм
Площадь 706 см2 712 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~79.9%
Боковые рамки 5.4 мм 6 мм
Цвета Серебристый Серебристый
Материал Алюминий Top: Алюминий
Middle: Алюминий
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 60 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 165 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Технология синхронизации G-Sync G-Sync
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват DCI-P3 - 100%
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 529 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 5 ГГц
Ядер 14 (6P + 8E) 14 (6P + 8E)
Потоков 20 20
L3-кэш 24 МБ 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel Iris Xe Graphics (96EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 105 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1215 МГц -
Boost частота GPU 1567 МГц -
FLOPS 12 терафлопс 8.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 96 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3840 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 120 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32
Производительность GPU
Predator Triton 300 SE 14" (2022) +40%
12 терафлопс
Predator Triton 14 (PT14-51)
8.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6000 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость 79.9 дБ -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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