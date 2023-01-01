Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 - 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 13700H Графика GeForce RTX 3060 Mobile 6GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE 14" (2022) Видеокарта показывает в среднем на 22-30% больше FPS в играх Причины выбрать Acer Predator Triton 14 (PT14-51) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 25% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 400 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.7 кг Размеры 312.4 x 226 x 19.8 мм 313.5 x 227 x 18.9-19.9 мм Площадь 706 см2 712 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.5% ~79.9% Боковые рамки 5.4 мм 6 мм Цвета Серебристый Серебристый Материал Алюминий Top: Алюминий

Middle: Алюминий

Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл - Да Количество куллеров 2 2 Уровень шума 60 дБ -

Дисплей 1920 x 1200 2560 x 1600 2880 x 1800 1920 x 1200 (IPS) 1920 x 1200 (Mini LED) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 165 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR - Нет Технология синхронизации G-Sync G-Sync Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Охват DCI-P3 - 100% Время отклика - 3 мс Максимальная яркость Predator Triton 300 SE 14" (2022) 400 нит Predator Triton 14 (PT14-51) +25% 500 нит

Батарея Ёмкость 76 Вт*ч 76 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 529 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB TGP 95 Вт 105 Вт Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 4 нм Частота GPU 1215 МГц - Boost частота GPU 1567 МГц - FLOPS 12 терафлопс 8.6 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 96 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3840 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 120 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 48 32 Производительность GPU Predator Triton 300 SE 14" (2022) +40% 12 терафлопс Predator Triton 14 (PT14-51) 8.6 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6000 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость 79.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.