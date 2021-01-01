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Acer Predator Triton 300 SE против Nitro 5 (AN515-55)

67 из 100
Acer Predator Triton 300 SE
VS
63 из 100
Acer Nitro 5 (AN515-55)
Acer Predator Triton 300 SE
Acer Nitro 5 (AN515-55)
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Процессор
Графика
Память (ОЗУ)

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Triton 300 SE и Nitro 5 (AN515-55) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
  • Существенно легче – весит на 600 граммов меньше (1.7 и 2.3 кг)
  • Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (736 и 927 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN515-55)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Triton 300 SE
vs
Nitro 5 (AN515-55)

Корпус

Вес 1.7 кг 2.3 кг
Ширина 323 мм 363.4 мм
Высота 228 мм 255 мм
Толщина 17.9 мм 23.9 мм
Площадь 736 см2 927 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3% ~72.4%
Боковые рамки 6.6 мм 9 мм
Цвета Серебристый Черный
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 62.6 дБ -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Охват Adobe RGB 76% -
Охват DCI-P3 77% -
Время отклика - 3 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 0 Вт 180 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.0-3.3 ГГц 2.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 12 МБ 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 96 Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 0 Вт 0 Вт
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 12 нм
Частота GPU 1455 МГц 1455 МГц
Boost частота GPU 1590 МГц 1590 МГц
FLOPS 4.884 терафлопс 4.884 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 1536 1536
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Predator Triton 300 SE
4.884 терафлопс
Nitro 5 (AN515-55)
4.884 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да

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