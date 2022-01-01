Acer Predator Triton 300 SE против Helios 500 (PH517-52-78DF)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Predator Triton 300 SE
- Существенно легче – весит на 2200 граммов меньше (1.7 и 3.9 кг)
- Более тонкие рамки – на 13% выше полезная площадь экрана
- Значительно компактнее – имеет на 42% меньшую площадь корпуса (736 и 1277 см2)
Причины выбрать Acer Predator Helios 500 (PH517-52-78DF)
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Видеокарта показывает в среднем на 142-194% больше FPS в играх
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- На 135% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13551 vs 5758 баллов
- Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|3.9 кг
|Размеры
|323 x 228 x 17.9 мм
|400 x 319.2 x 35.3 мм
|Площадь
|736 см2
|1277 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.3%
|~64.6%
|Боковые рамки
|6.6 мм
|8.5 мм
|Цвета
|Серебристый
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|62.6 дБ
|49 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|240 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|170 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|2560 x 1440 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|-
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
|Охват Adobe RGB
|76%
|-
|Охват DCI-P3
|77%
|-
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Сзади
|Мощность зарядки
|180 Вт
|330 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.0-3.3 ГГц
|1.9-2.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.8 ГГц
|4.6 ГГц
|Ядер
|4
|8
|Потоков
|8
|16
|L3-кэш
|12 МБ
|24 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 96
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1679
Geekbench 5 (многоядерный)
8793
Cinebench R23 (одноядерный)
1623
Cinebench R23 (многоядерный)
13551
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|0 Вт
|140 Вт
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|12 нм
|8 нм
|Частота GPU
|1455 МГц
|1310 МГц
|Boost частота GPU
|1590 МГц
|1725 МГц
|FLOPS
|4.884 терафлопс
|17.5 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|256 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|14 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|1536
|5120
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|160
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|48
|80
Производительность GPU
4.884 терафлопс
17.5 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|2x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|82 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|1x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|Пластик
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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