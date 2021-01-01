Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i9 11900H - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H AMD Ryzen 9 5900HX Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

Легче – весит на 260 граммов меньше (2.44 и 2.7 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 10632 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх

На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (937 и 1005 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.7 кг Размеры 358.1 x 261.6 x 19.9 мм 403.5 x 249 x 24.9 мм Площадь 937 см2 1005 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82.1% Боковые рамки 6.8 мм 10.3 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 48.6 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1175:1 Цветовой охват sRGB 100% 55.3% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика - 16 мс Максимальная яркость Predator Triton 500 SE +317% 1250 нит Nitro 5 (AN517-41) 300 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 180 Вт Вес зарядного устройства - 582 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB TGP 105 Вт 85 Вт Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 1305 МГц 1035 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1485 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 11.4 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 192 бит Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 3840 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Predator Triton 500 SE +11% 12.6 терафлопс Nitro 5 (AN517-41) 11.4 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC295 Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 75.4 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.