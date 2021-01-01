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Acer Predator Triton 500 SE против Nitro 5 (AN517-41)

73 из 100
Acer Predator Triton 500 SE
VS
65 из 100
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Acer Predator Triton 500 SE
Acer Nitro 5 (AN517-41)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Процессор Intel Core i9 11900H
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Predator Triton 500 SE и Nitro 5 (AN517-41) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
  • Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
  • Легче – весит на 260 граммов меньше (2.44 и 2.7 кг)
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 10632 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 6-8% больше FPS в играх
  • На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
  • Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (937 и 1005 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Predator Triton 500 SE
vs
Nitro 5 (AN517-41)

Корпус

Вес 2.44 кг 2.7 кг
Размеры 358.1 x 261.6 x 19.9 мм 403.5 x 249 x 24.9 мм
Площадь 937 см2 1005 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~82.1%
Боковые рамки 6.8 мм 10.3 мм
Цвета Серий Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 3 2
Уровень шума - 48.6 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 165 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1175:1
Цветовой охват sRGB 100% 55.3%
Охват Adobe RGB - 37.9%
Охват DCI-P3 - 36.7%
Время отклика - 16 мс
Максимальная яркость
Predator Triton 500 SE +317%
1250 нит
Nitro 5 (AN517-41)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 230 Вт 180 Вт
Вес зарядного устройства - 582 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1-2.5 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 8 6
Потоков 16 12
L3-кэш 24 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 85 Вт
Nvidia Optimus - Да
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 1305 МГц 1035 МГц
Boost частота GPU 1642 МГц 1485 МГц
FLOPS 12.6 терафлопс 11.4 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 192 бит 192 бит
Скорость памяти 14 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 3840 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Predator Triton 500 SE +11%
12.6 терафлопс
Nitro 5 (AN517-41)
11.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 -
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC295
Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos - Нет
Макс. громкость - 75.4 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры - 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Поверхность - Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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