Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i9 11900H - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H Intel Core i5 11400H Intel Core i7 11800H Графика - GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB - GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 12GB 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE Видеокарта показывает в среднем на 162-221% больше FPS в играх

Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц

На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 5534 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит

Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (937 и 1128 см2) Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54 Легче – весит на 240 граммов меньше (2.2 и 2.44 кг)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.44 кг 2.2 кг Размеры 358.1 x 261.6 x 19.9 мм 403.8 x 279.4 x 24.9 мм Площадь 937 см2 1128 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.2% ~73.1% Боковые рамки 6.8 мм 10.4 мм Цвета Серий Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 3 2 Уровень шума - 47 дБ

Дисплей 2560 x 1600 1920 x 1080 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 165 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1243:1 Цветовой охват sRGB 100% 55% Охват Adobe RGB - 37.9% Охват DCI-P3 - 36.7% Время отклика - 16 мс Максимальная яркость Predator Triton 500 SE +317% 1250 нит Nitro 5 AN517-54 300 нит

Батарея Ёмкость 0 Вт*ч 57.5 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery - Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 230 Вт 135 / 180 Вт Вес зарядного устройства - 387 / 580 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce GTX 1650 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3060 Mobile 6GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB TGP 105 Вт - Nvidia Optimus - Да Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1305 МГц 1380 МГц Boost частота GPU 1642 МГц 1560 МГц FLOPS 12.6 терафлопс 3.195 терафлопс Объем видеопамяти 6 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 192 бит 128 бит Скорость памяти 14 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерных блоков 3840 1024 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Predator Triton 500 SE +294% 12.6 терафлопс Nitro 5 AN517-54 3.195 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 12GB 16GB 32GB 64GB Планки 1x8 ГБ - Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 32 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos - Нет Макс. громкость - 79 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры - 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Поверхность - Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.