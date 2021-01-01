Acer Predator Triton 500 SE против Nitro 5 AN517-54
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Predator Triton 500 SE
- Видеокарта показывает в среднем на 162-221% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- На 126% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12506 vs 5534 баллов
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана
- На 317% выше максимальная яркость экрана – 1250 vs 300 нит
- Имеет на 49% более четкий дисплей – 189 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 17% меньшую площадь корпуса (937 и 1128 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 AN517-54
- Легче – весит на 240 граммов меньше (2.2 и 2.44 кг)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.44 кг
|2.2 кг
|Размеры
|358.1 x 261.6 x 19.9 мм
|403.8 x 279.4 x 24.9 мм
|Площадь
|937 см2
|1128 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79.2%
|~73.1%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|10.4 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|3
|2
|Уровень шума
|-
|47 дБ
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1243:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
|55%
|Охват Adobe RGB
|-
|37.9%
|Охват DCI-P3
|-
|36.7%
|Время отклика
|-
|16 мс
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|230 Вт
|135 / 180 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|387 / 580 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.1-2.5 ГГц
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.4 ГГц
|Ядер
|8
|4
|Потоков
|16
|8
|L3-кэш
|24 МБ
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics for 11th Gen (32 EU)
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1645
1429
Geekbench 5 (многоядерный)
8446
4915
Cinebench R23 (одноядерный)
1645
1444
Cinebench R23 (многоядерный)
Predator Triton 500 SE +126%
12506
5534
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|105 Вт
|-
|Nvidia Optimus
|-
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|12 нм
|Частота GPU
|1305 МГц
|1380 МГц
|Boost частота GPU
|1642 МГц
|1560 МГц
|FLOPS
|12.6 терафлопс
|3.195 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|14 Гбит/с
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|3840
|1024
|Поддержка DirectX
|12
|12
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|-
|Частота
|3200 МГц
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|Макс. количество памяти
|32 ГБ
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|2
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|-
|Нет
|Макс. громкость
|-
|79 дБ
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|v5.2
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|-
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Поверхность
|-
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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