Acer Spin 5 (SP513-55N) против Nitro 5 (AN517-41)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Spin 5 (SP513-55N)
- Существенно легче – весит на 1500 граммов меньше (1.2 и 2.7 кг)
- Сенсорный экран
- Имеет на 58% более четкий дисплей – 201 против 127 точек на дюйм (PPI)
- Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (705 и 1005 см2)
Причины выбрать Acer Nitro 5 (AN517-41)
- Видеокарта показывает в среднем на 372-507% больше FPS в играх
- Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
- На 84% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3688 vs 2000 баллов
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
- Есть подсветка клавиатуры
- Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.2 кг
|2.7 кг
|Ширина
|300 мм
|403.5 мм
|Высота
|235 мм
|249 мм
|Толщина
|14.9 мм
|24.9 мм
|Площадь
|705 см2
|1005 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~77%
|~82.1%
|Боковые рамки
|7.3 мм
|10.3 мм
|Цвета
|Серий
|Черный
|Трансформер
|Да
|Нет
|Угол открытия экрана
|360°
|-
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Количество куллеров
|-
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|127 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|16:9
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Нет
|Покрытие
|Глянцевый
|Матовый
|Цветовой охват sRGB
|100%
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|-
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|180 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v6
|Bluetooth
|v5
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|3x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Нет
|Да
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|0.9-2.4 ГГц
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|4.2 ГГц
|Ядер
|4
|6
|Потоков
|8
|12
|L3-кэш
|8 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Iris Xe Graphics G7 80EU
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|10 нм
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1267
1369
Geekbench 5 (многоядерный)
4184
Nitro 5 (AN517-41) +63%
6832
Cinebench R20 (одноядерный)
529
Cinebench R20 (многоядерный)
2000
Nitro 5 (AN517-41) +84%
3688
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|-
|85 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Дискретная
|Техпроцесс
|10 нм
|8 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|816-1387 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|1283-1703 МГц
|FLOPS
|1.41 терафлопс
|10.94 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|GDDR6
|Ширина шины
|-
|192 бит
|Частота памяти
|3733 МГц
|1750 МГц (Effective - 12000-14000 МГц)
|Шейдерных блоков
|640
|3840
|Поддержка DirectX
|12
|12
|Макс. разрешение
|-
|3840x2160 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|-
|2x8 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|3200 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|DDR4
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|2
|2
|Макс. количество памяти
|-
|32 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|-
|NVMe
|Да
|Да
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