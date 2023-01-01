Acer Swift 1 (SF114-34) против Aspire 3 (A314-36)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
- Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.3 и 1.4 кг)
- Комплектуется на 10.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 40 Вт*ч)
- Более тонкие рамки – на 4% выше полезная площадь экрана
- Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
- Есть подсветка клавиатуры
- Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
- На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
Причины выбрать Acer Aspire 3 (A314-36)
- На 223% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2235 vs 693 баллов
- Видеокарта показывает в среднем на 114-156% больше FPS в играх
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.3 кг
|1.4 кг
|Размеры
|322.8 x 212.2 x 14.95 мм
|328.3 x 217.2 x 18 мм
|Площадь
|685 см2
|713 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~78.9%
|~75.8%
|Боковые рамки
|6.5 мм
|9.2 мм
|Цвета
|Серебристый, Золотистый
|Серебристый
|Материал
|Алюминий
|Пластик
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|120°
|-
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Пассивное
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Нет
|Жидкий металл
|-
|Нет
|Количество куллеров
|-
|1
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|TFT LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|112 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1366 x 768 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Технология синхронизации
|No
|No
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|Нет
|Нет
|Контрастность
|952:1
|-
|Цветовой охват sRGB
|61.8%
|-
|Охват Adobe RGB
|42.9%
|-
|Охват DCI-P3
|41.4%
|-
|Время отклика
|25 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Слева
|Мощность зарядки
|45 Вт
|45 Вт
|Вес зарядного устройства
|158 граммов
|160 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.1 ГГц
|0 ГГц
|Ядер
|2
|4 (0P + 4E)
|Потоков
|2
|4
|L3-кэш
|4 МБ
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU)
|Intel UHD Graphics (32 EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Aspire 3 (A314-36) +38%
791
Geekbench 5 (многоядерный)
1054
Aspire 3 (A314-36) +98%
2085
Cinebench R23 (одноядерный)
Aspire 3 (A314-36) +51%
678
Cinebench R23 (многоядерный)
Aspire 3 (A314-36) +223%
2235
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|6 Вт
|45 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
|Частота GPU
|350 МГц
|300 МГц
|Boost частота GPU
|750 МГц
|1400 МГц
|FLOPS
|0.24 терафлопс
|0.74 терафлопс
|Объем видеопамяти
|System Shared
|System Shared
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Скорость памяти
|2.93 Гбит/с
|0 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|256
|256
|Блоки текстурирования (TMUs)
|16
|16
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|8
|8
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|2x4 ГБ
|Частота
|2933 МГц
|-
|Тип
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Возможность замены
|Нет
|Нет
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|Custom
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|eMMC
|SSD (M2)
|Каналы
|1x64 ГБ
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|-
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|2.0
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
|Макс. громкость
|73.8 дБ
|-
|Микрофонов
|1
|1
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|v5
|Bluetooth
|v5.1
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Нет
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Нет
|Размер
|10.5 x 6.5 см
|-
|Поверхность
|Пластик
|Пластик
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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