Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.3 и 1.8 кг)

Комплектуется на 14.3 Вт*ч большей батареей (50.3 и 36 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Есть подсветка клавиатуры

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (685 и 866 см2) Причины выбрать Acer Aspire 3 (A315-58) На 269% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2584 vs 700 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 138-188% больше FPS в играх

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.8 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 14.95 мм 363.4 x 238.4 x 19.9 мм Площадь 685 см2 866 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~77.5% Боковые рамки 6.5 мм 9 мм Цвета Серебристый, Золотистый Серебристый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 952:1 - Цветовой охват sRGB 61.8% - Охват Adobe RGB 42.9% - Охват DCI-P3 41.4% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Swift 1 (SF114-34) 300 нит Aspire 3 (A315-58) 300 нит

Батарея Ёмкость 50.3 Вт*ч 36 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 158 граммов -

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 6 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 350 МГц 300 МГц Boost частота GPU 750 МГц 1100 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 2.93 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 256 384 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс Aspire 3 (A315-58) +250% 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 73.8 дБ - Микрофонов 1 1

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.