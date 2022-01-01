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Acer Swift 1 (SF114-34) против Aspire 5 (A514-54)

39 из 100
Acer Swift 1 (SF114-34)
VS
48 из 100
Acer Aspire 5 (A514-54)
Acer Swift 1 (SF114-34)
Acer Aspire 5 (A514-54)
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Acer Swift 1 (SF114-34) и Aspire 5 (A514-54) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34)
  • Немного легче – весит на 150 граммов меньше (1.3 и 1.45 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Acer Aspire 5 (A514-54)
  • Видеокарта показывает в среднем на 592-807% больше FPS в играх
  • На 247% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2432 vs 700 баллов
  • Сенсорный экран
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Swift 1 (SF114-34)
vs
Aspire 5 (A514-54)

Корпус

Вес 1.3 кг 1.45 кг
Размеры 322.8 x 212.2 x 14.95 мм 328 x 223 x 17.9 мм
Площадь 685 см2 731 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~73.8%
Боковые рамки 6.5 мм 9.1 мм
Цвета Серебристый, Золотистый Серебристый, Серий, Синий, Розовый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 120° -
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 1
Уровень шума - 39 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Да
Покрытие Матовый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 952:1 1060:1
Цветовой охват sRGB 61.8% 57.1%
Охват Adobe RGB 42.9% 39.6%
Охват DCI-P3 41.4% 40.7%
Время отклика 25 мс -
Максимальная яркость
Swift 1 (SF114-34)
300 нит
Aspire 5 (A514-54)
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 158 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.1 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.1 ГГц
Ядер 2 2
Потоков 2 4
L3-кэш 4 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 6 Вт -
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 12 нм
Частота GPU 350 МГц -
Boost частота GPU 750 МГц -
FLOPS 0.24 терафлопс 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 64 бит
Скорость памяти 2.93 Гбит/с ~8-10 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 896
Блоки текстурирования (TMUs) 16 56
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32
Производительность GPU
Swift 1 (SF114-34)
0.24 терафлопс
Aspire 5 (A514-54) +1076%
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 2933 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип eMMC SSD (M2)
Каналы 1x64 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 1
NVMe - Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 73.8 дБ -
Микрофонов 1 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 10.5 x 6.5 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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Отзывы

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