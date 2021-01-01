Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Celeron N4500 Intel Pentium Silver N5030 Intel Celeron N5100 Intel Pentium Silver N6000 - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 12GB 16GB Накопитель - 64GB 128GB 256GB 512GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Acer Swift 1 (SF114-34) Легче – весит на 350 граммов меньше (1.3 и 1.65 кг)

Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана

Имеет на 57% более четкий дисплей – 157 против 100 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 21% меньшую площадь корпуса (685 и 867 см2) Причины выбрать Acer Aspire 5 (A515-56) Видеокарта показывает в среднем на 592-807% больше FPS в играх

На 267% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2569 vs 700 баллов

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.3 кг 1.65 кг Размеры 322.8 x 212.2 x 14.95 мм 363.4 x 238.5 x 17.9 мм Площадь 685 см2 867 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.9% ~77.4% Боковые рамки 6.5 мм 9 мм Цвета Серебристый, Золотистый Черный, Серебристый, Золотистый, Синий, Розовый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 120° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Пассивное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров - 1 Уровень шума - 39 дБ

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 100 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 952:1 - Цветовой охват sRGB 61.8% - Охват Adobe RGB 42.9% - Охват DCI-P3 41.4% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость Swift 1 (SF114-34) 300 нит Aspire 5 (A515-56) 300 нит

Батарея Ёмкость 50.3 Вт*ч 48 Вт*ч Время полной зарядки - 2:00 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 45 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 158 граммов 260 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (Jasper Lake 16 EU) GeForce MX450 TGP 6 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 350 МГц 720-1395 МГц Boost частота GPU 750 МГц 930-1575 МГц FLOPS 0.24 терафлопс 2.822 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 2.93 Гбит/с ~8-10 Гбит/с Шейдерных блоков 256 896 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU Swift 1 (SF114-34) 0.24 терафлопс Aspire 5 (A515-56) +1076% 2.822 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 12GB 16GB Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 2933 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 64GB 128GB 256GB 512GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина Custom PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип eMMC SSD (M2) Каналы 1x64 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов 1 1 NVMe - Да

Звук Аудиочип - Intel Tiger Lake-U/Y PCH-LP Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 73.8 дБ 68.7 дБ Микрофонов 1 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Размер 10.5 x 6.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.